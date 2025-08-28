紀州産南高梅の梅干しを粉砕アルコールにじっくり漬け込みサッポロビール（東京都渋谷区）が、限定商品「サッポロ 男梅サワーの素 てっぺん」の予約受注を直営オンラインストア「シュパーク」で2025年9月1日午後1時から受け付けます。同社は、ノーベル製菓（大阪市生野区）の人気キャンディー「男梅」とのコラボ商品として、缶入り炭酸アルコール飲料「男梅サワー」を2013年から販売。「男梅サワー」は、種を除いた梅干しを