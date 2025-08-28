「KEY'S CAFE 宮崎トヨタ大塚店」イメージキーコーヒーは、全国に展開する「KEY'S CAFE」の宮崎県初出店となる「KEY'S CAFE 宮崎トヨタ大塚店」（宮崎県宮崎市）を、8月28日にオープンする。同店では、通常メニューのほか宮崎県が全国一の生産量を誇る特産品である日向夏を使用した限定メニューを販売する。「KEY'S CAFE 宮崎トヨタ大塚店」は、宮崎トヨタ自動車株式会社の「大塚店」内に併設する店舗。「大塚店」の消費者はもとよ