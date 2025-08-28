パレスチナ自治区ガザでイスラム主義組織ハマスの人質となったイスラエル人ガイ・ギルボアダラルさん（２４）の家族が２８日、東京都内で記者会見した。父親のイランさんは「食事も治療も与えられていないであろう息子の命が心配だ」と、人質の解放に向けた支援を求めた。ガイさんは２０２３年１０月７日、友人と野外音楽祭に参加した際、ハマスによる越境攻撃が始まり、ガザに連れ去られた。ガイさんが日本語を勉強し、日本旅