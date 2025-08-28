大阪府庁で記者団の取材に応じる吉村洋文知事＝28日午後大阪府の吉村洋文知事は28日、オーバーツーリズム（観光公害）対策の財源として創設を検討していたインバウンド（訪日客）対象の徴収金について、導入を断念すると表明した。同時に「訪日客には一定の負担をお願いするべきだ」と府庁で記者団に述べ、消費税免税の廃止を国に求めると強調。日本維新の会としても実現を目指す意向を示した。徴収金制度を議論していた有識者