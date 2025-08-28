猛暑や水不足などを乗り越え、店頭に並び始めまたぴかぴかの新米。気になる価格をスーパーや道の駅などで調べてきました。【画像を見る】新米どっちが安い？「スーパー」と「道の駅」前年比“新米約1000円上昇”井上貴博キャスター:2025年はコメ不足や備蓄米の放出など、コメに関していろいろとありましたが、今後お米の価格はどうなるのでしょうか。2025年の新米について、▼新米の価格は?▼今夏の猛暑や水不足で、新米の味