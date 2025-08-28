名古屋市緑区で2月、飲食店経営の50代女性がライトバンにはねられ死亡した飲酒ひき逃げ事件で、名古屋地検は28日、殺意を持って女性を車で140m以上蛇行しながら引きずり死亡させたとして、殺人の罪で愛知県東郷町、無職斎藤晟将被告（26）＝道交法違反罪で公判中＝を追起訴した。愛知県警は自動車運転処罰法違反（過失致死）容疑で送検、地検は殺意を立証できると判断したとみられる。起訴状によると、斎藤被告は木下晶子さん