東京・調布署でカメラが捉えたのは、けげんな表情を浮かべて歩く白髪交じりの男。電車内で女性から金品を盗み取った疑いで逮捕された、住所不定・無職の石井優容疑者（55）です。その犯行の動機は、実に身勝手なものでした。警視庁によりますと、26日午後、銀座駅周辺でスリの被害が相次いでいたことから警戒にあたっていた警察官が石井容疑者の姿を確認。追跡を開始したといいます。石井容疑者は銀座駅から地下鉄を乗り継ぎ、下北