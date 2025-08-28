フジテレビの佐久間みなみアナウンサーが28日、自身のインスタグラムを更新。同局の堤礼実アナウンサーとの笑顔２ショットを披露した。 【写真】２人とも笑顔が素敵です！ 「ちょっと前に堤さんと」と投稿し、堤アナと犬を抱えて楽しそうな写真を掲載。「ということで⠀今夜のαすぽると！もご覧ください」と記し、ハッシュタグで「わちゃわちゃ」「楽しい時間でした」と添えた。 フォロワーから