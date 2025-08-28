上越市の中川幹太市長の度重なる失言で市議会が辞職を求めていた問題で中川市長は8月28日、任期を全うし、次の市長選にも出馬する意向を改めて示しました。28日に開かれた上越市議会の全員協議会。市議会から辞職を求める申し入れを受けていた中川市長は…〈上越市中川幹太市長〉「残された任期において市長としての職責を全うしてまいりたいと考えているところであります」中川市長をめぐっては去年、市議会で学歴差別ともとれ