オンラインカジノの紹介サイトを運営して賭博を手助けしたとして、岐阜県警は２８日、大阪市の会社役員の男（４０）、兵庫県宝塚市の会社役員の男（３３）を常習賭博ほう助の疑いで逮捕した。岐阜県警によると、紹介サイトの運営事業者の逮捕は全国初という。発表によると、２人は共謀し、紹介サイト「オンカジ必勝．ｃｏｍ」などを通じ、２０２１年１２月〜２４年９月頃、海外のカジノサイト「ステーク」へ不特定多数の人を勧