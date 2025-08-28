今月17日、群馬県大泉町の交差点でオートバイを運転していた17歳の少年が、信号無視をして原付バイクと衝突し運転手の男性を死亡させたとして逮捕されました。危険運転致死の疑いで逮捕されたのは、群馬県内の高校2年生で17歳の少年です。警察によりますと、少年は、今月17日の深夜、大泉町の交差点で赤信号にもかかわらずオートバイで直進し、交差点を渡ろうとしていた原付バイクに衝突、原付バイクを運転していた34歳の男性を死