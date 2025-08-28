イエローリングのフォグランプ×黄色の内装アクセントが斬新！スバルは「クロストレック」の特別仕様車を2025年7月10日に発表しました。お手軽なのに本格的なクロスオーバーSUVとして支持されるクロストレック。【画像】超カッコいい！ これが斬新カラーの「クロストレック」です！（30枚以上）一体どのような特別仕様車が追加されたのでしょうか。各所にイエローをあしらった「クロストレック リミテッドスタイルエディショ