「ルーキーシリーズ第１４戦スカパー！ＪＬＣカップ」（２８日、多摩川）７月の当地でデビュー初Ｖを達成した渡辺健（２６）＝東京・１２２期・Ａ２＝が、２日目９Ｒで５コースからまくり差しを決めて今節初勝利を飾った。「伸びていかないので、行き足でごまかしている感じ。その分、出足がしっかりしており、レースができる感じはある」と、いつもの伸び型のスタイルではないが結果を残した。この勝利できっかけをつかん