28日、上越市の高田城址公園からブロンズ像2基が盗まれていることが分かりました。警察が窃盗事件として捜査しています。 上越市によりますと、28日午前8時半ごろ、上越市立歴史博物館の職員が高田城址公園の『ブロンズ像2基』が盗まれていることに気付きました。盗まれたのは、1983年に設置された女性の顔とからすを表現したブロンズ像です。公園内には他にも24基のブロンズ像が設置されていますが、他に被害は確認されていま