¸µ£Ê£Ò£Áµ³¼ê¤ÇºòÇ¯£±£°·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Æ£ÅÄºÚ¼·»Ò¤µ¤ó¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¥á¥¤¥ó¥ì¡¼¥¹¤Î£Ê£ð£î£³¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º£Ç£Ã¤Ç¤ÏÍ¶Æ³ÇÏ¤Ëµ³¾è¤·¡¢°úÂà¤·¤ÆÌó£±£°¥«·î¤Ö¤ê¤ËÇÏ¾å¤Î»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤È¡Ö£·£·£µ¡×¤¬µ­¤µ¤ì¤¿¥¼¥Ã¥±¥ó¤òÉÕ¤±¤¿Í¶Æ³ÇÏ¥á¥¸¥í¥´¥¼¥ó¤Ëµ³¾è¡£ÀµÁõ¤ÇÇØ¶Ú¤Ï¿­¤Ó¡¢Èþ¤·¤¤µ³¾è»ÑÀª