愛知県蒲郡市で3人が亡くなった土砂崩れから1年が経ちました。両親と弟を亡くした鋤柄尚美さんは、生き残った自分に後悔を抱えながらも、“早めの行動”の大切さを伝えようとしています。 ■両親と弟の3人が犠牲に… 土砂崩れのあった現場で、手を合わせる鋤柄尚美(48)さん。1年前、同居する家族5人が土砂に巻き込まれました。 鋤柄さん：「寝る前でスマホを少し触っていたんですけれど、逃げようとした瞬