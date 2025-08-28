間もなく9月になりますが、この後の天気の推移はどうでしょうか。気象予報士の平島さんが解説します。 9月に入っても残暑は厳しく、気温が高くなる確率は80％です。気象台は、きょう、北陸地方の向こう1か月の予報を発表しました。詳しく見ていくと、1週目は気温が高くなる確率が80％、2周目も高くなる確率が80％、3週目と4周目は高くなる確率が50％で、厳しい残暑が続きそうです。降水量は少ない確率が40％でほぼ平年並みの見