◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（２８日・バンテリンＤ）ヤクルトのホセ・オスナ内野手が球団史に名を残す一発を放った。１―２の６回先頭で吉田のチェンジアップを左翼席に運ぶ１０号同点ソロ。「久しぶりに良い感覚で打つことができました。なかなか追いつけなかったですが、追いつけてよかったです」と笑みをこぼした。入団１年目から５年連続２ケタ弾は１９６７〜７１年のロバーツ、０１〜２００５年のラミレスに