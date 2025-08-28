◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２８日・マツダスタジアム）田中将大投手が日米通算２００勝を目指して先発も２回５失点で降板。２回までに２―５のリードを許した巨人。一方的な展開になりかけたゲームの中、２番手登板の又木鉄平投手は３、４回の２イニングを無失点の好投。三番手・石川達也投手も５回を無失点で切り抜けると、６回に反撃した。この回まで２失点投球の広島先発・高から先頭の吉川尚輝内野手が左前打