◆第３７回ブリーダーズゴールドカップ・Ｊｐｎ３（８月２８日、門別競馬場・ダート２０００メートル＝牝馬限定、良）中距離のダートグレードレースは３歳以上の牝馬９頭（ＪＲＡ５、北海道４）によって争われ、ＪＲＡ所属で岩田望来騎手が騎乗した４番人気のライオットガール（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シニスターミニスター）がゴール前で差し切り、２４年４月の兵庫女王盃以来となる重賞４勝目を挙げた。勝ちタイムは２