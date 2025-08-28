元宝塚歌劇団宙組トップスターの凰稀かなめがこのほど、女性用レディメイド・ウィッグ（既製品）ブランド「フォンテーヌ」のイメージキャラクターに就任した。【写真】ゆるふわパーマで落ち着いた雰囲気の凰稀かなめフォンテーヌは、凰稀が放つ上品で華やかな魅力が、“年齢を重ねても自分らしく美しくありたい”と願う女性を応援するブランドコンセプトに重なることから、起用を決定。今後、凰稀は、ウィッグブランド「フォン