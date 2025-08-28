立山の室堂周辺ではこのところ、クマの出没が相次いでいます。観光客と鉢合わせする危険もある中、県はきょう緊急の会議を開き、注意呼びかけの強化など今後の対策を協議しました。 立山町役場で開かれたクマ対策緊急連絡会議には県や警察のほか、町や国の担当者など、およそ30人が参加しました。標高2450メートルの立山・室堂周辺では、この夏、クマの出没が相次いでいます。6月末からおととい26日までに、室堂や剱沢で2