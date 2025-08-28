シャインマスカットやナガノパープル、被害額は5年間でおよそ97万円です。本格的な収穫期を迎えている高級ブドウの盗難被害を防ごうと、須坂市では今年も夜間パトロールが始まりました。夜間パトロールはシャインマスカットやナガノパープルといった、高級ブドウを狙った盗難被害を防ぐため、市や警察、JAなどが連携して2019年から行っているものです。須坂市 三木正夫市長「収穫目前で被害に遭うことは残