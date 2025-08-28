このお話は、著者のらっさむさんが年齢を重ねていくことへの葛藤の中で、「おばちゃん」と呼ばれることや「モテ」について、さまざまな立場にいるアラフォー女性の視点から考えるお話です。「おばちゃん」と聞いてどう感じるか。それは社会の中で根付いてきた「おばちゃんに対する視点」で異なるのかもしれません。自分が若いころ、おばちゃんを嘲笑や蔑みの対象と少しでも思っていたなら、自分自身がそうした年齢になった時