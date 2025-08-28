県内に住む男性2人から計5万円を脅し取ったとして、警察は8月28日、北島町に住む23歳の男を恐喝の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、北島町江尻の派遣社員の男・23歳です。警察によりますと、7月6日、すでに傷害の疑いで逮捕され、起訴された男の知人が、県内に住む20代男性とSNSをめぐってトラブルになり、男性に顔面を複数回殴るなどの暴行を加えました。容疑者の男は、この知人と共謀の上、徳島市のドラッグストア駐車場で、