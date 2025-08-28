◆ソフトバンク投手練習（28日、ZOZOマリン）ソフトバンクの倉野信次投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）が、リリーフ陣のスクランブル体制を明言した。27日の楽天戦（秋田）では、セットアッパーの松本裕樹を今季初めて回の途中からマウンドに送り、こちらも今季初めてイニングまたぎの起用となった。倉野コーチは「昨日解禁したわけではなく、もうスクラブル体制は敷いていた。よく投げてくれたなと思