これからはクマの活動が活発になる時期です。現在、県内の山ではクマのエサとなる木の実の実りが、ミズナラが「不作」、ブナは「凶作」となる見通しで、平野部へのクマの出没が心配されています。きょう、木の実の実り具合を調査する現場を取材しました。 県森林研究所森林環境課・中島春樹課長「見えますかね、木の皮剥がれてますよね。あれがクマハギといって」きょう午後。クマが木の皮を剥ぐ「クマハギ」の生々しい痕跡が残