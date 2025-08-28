◇プロ野球セ・リーグ 中日-ヤクルト(28日、バンテリンドーム)中日のドラフト2位ルーキー・吉田聖弥投手が、プロ最長となる3と1/3回を投球。「2アウト満塁」に加え、急きょの登板と難しい場面でしたが、圧巻の好リリーフを見せました。この日の先発投手は、これが今季初登板・初先発となった仲地礼亜投手。しかし3回まで4つの四球を許すなど乱調を見せ、この回の2アウト1、2塁の場面では頭部死球を与え“危険球退場”となりました