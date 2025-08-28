◆ソフトバンク投手練習（28日、ZOZOマリン）首位のソフトバンクが先発ローテーションを一部再編する。28日の千葉での投手練習には上沢直之、有原航平、松本晴が参加。29日からのロッテ3連戦（ZOZOマリン）はこの順番での先発が見込まれる。倉野信次投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）は「日程が不規則なので、どう当てていくのかというのは、常々（小久保裕紀）監督とも話している。流動的な部分も当