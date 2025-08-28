◆ソフトバンク投手練習（28日、ZOZOマリン）ソフトバンクの上沢直之投手（31）が、4年ぶり3度目の2桁勝利を懸けて29日のロッテ戦（ZOZOマリン）に先発する。既に有原航平、リバン・モイネロ、大関友久が10勝に到達しており、現在9勝6敗の上沢に「2桁カルテット」誕生の期待がかかる。ソフトバンクで4人が2桁勝利を挙げれば、杉内俊哉（18勝4敗）、斉藤和巳（16勝1敗）、和田毅（12勝8敗）、新垣渚（10勝6敗）の2005年以来、