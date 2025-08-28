手編みで編まれたピンクと紫のラプンツェル衣装。編み物歴10ヵ月のおばあちゃん（@taatan_amuamu）が孫のために3週間かけて手作りしたという。その制作の様子を収めた動画は13万回再生され、あまりのクオリティの高さに「大天才過ぎます」「こんなのもらったら泣いちゃう」などのコメントが寄せられている。衣装を制作した理由やそこに込められた願いについて、投稿者・taatan amuamuさんに話を聞いた。【動画カット】「サイズぴ