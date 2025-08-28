来月(9月)始まる就職活動に向け、力をたくわえます。岡山市南区の高校で、地元の経営者などが協力しての面接練習会が開かれました。 【写真を見る】「言葉に気持ちを乗せるのを頑張っていきたい」高校生の就職活動の開始を前に興陽高校で模擬面接【岡山】 「失礼します」岡山市南区の興陽高校で開かれた就職面接の練習会です。高校生の就職活動の開始を前に毎年、この時期に社会奉仕団体の岡山西南ロータリークラ