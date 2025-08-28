福岡県警城南署は28日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に27日午後1時8分ごろ、警視庁や兵庫県警の警察官を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「特殊詐欺の振込先にあなた名義の銀行口座が使われている」「捜査中の資金洗浄事件について事情聴取をする」などという内容。さらにSNSを利用したビデオ通話に誘導され、偽の警察手帳を見せられて身分証明書の画像を送信させられたという。