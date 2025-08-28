ダイキンは、「2025年熱あたり・熱中症対策に関する調査」結果を8月26日に発表した。同調査は2025年8月1日〜5日の期間、全国の20代〜60代の男女1,000人を対象にインターネットを用いて行われた。この夏7月末までで、おおよそ2人に1人が熱あたり/熱中症を経験。そのうちの9割近くは、病院に行かずに対処している。今年2025年の厳しい猛暑の中、7月末までで、おおよそ2人に1人が熱あたり/熱中症と思われる体調不良を経験していること