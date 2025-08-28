「ＲｅｐｅｚｅｎＦｏｘｘ」元メンバーのＤＪふぉい（２９）が２８日、都内で開催された「ｅｌｉｔｅＪａｐａｎＦａｓｈｉｏｎＳｈｏｗ」でランウェイを歩いた。世界的トップモデルを多数輩出しているエージェントの日本法人「ｅｌｉｔｅＪａｐａｎ」によるファッションショーで、今回が２回目。テーマは「ＵＮＬＩＭＩＴＥＤＢＥＡＵＴＹ（無限の美しさ）」で、年齢や国籍、障がいの有無を問わず多様なモデルが登場