財務省は来年度予算案の概算要求で、国債費として過去最大の32兆円あまりを計上しました。長期金利の上昇を受けて、国債の利払い費が急速に膨らんでいます。来年度予算案の編成に向けて、各省庁は取り組む政策と必要な費用を盛り込んだ「概算要求」を8月末に示します。概算要求で、財務省は国の借金である国債の償還費と利払い費を合わせた「国債費」に32兆3865億円を盛り込みました。今年度予算より4兆円以上増え、過去最大です。