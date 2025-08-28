カンボジアとタイの武力衝突は29日で停戦発効から1カ月がたった。停戦は維持されているものの、カンボジアは国境地帯でタイ軍が民間人を家から立ち退かせたと批判。タイも兵士が地雷で負傷したと訴え、正常化への道筋は見えない。国境封鎖で物流も混乱し、進出する一部の日系企業に影響が出ている。「家と土地を取り戻したい」。カンボジア北西部バンテアイミアンチェイ州の国境近くの村人が地元メディアに語った。8月中旬、タ