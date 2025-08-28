香港で国家安全維持法に違反した罪に問われている「リンゴ日報」の創業者・黎智英氏の裁判が結審しました。中国共産党に批判的だった香港紙「リンゴ日報」の創業者・黎智英氏の裁判が28日に結審しました。黎氏は、海外勢力と共謀し、国の安全を脅かしたなどとして、香港国家安全維持法に違反した罪などに問われています。これまでの裁判で無罪を主張していますが、香港メディアによりますと、20日に開かれた裁判では「あらゆる暴力