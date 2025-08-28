中谷防衛大臣はイギリスのヒーリー国防大臣と会談を行い、「日本とイギリスの防衛協力が新たな次元に至った」と述べました。中谷防衛大臣「英国がインド太平洋地域の平和と安定に積極的に貢献をする英国のコミットメントを示すということとともに、日米安保、そして防衛協力の一層の強化に貢献をする取り組みであると評価をしております」中谷大臣はきょう、イギリスのヒーリー国防相と会談し、日本とイギリスの防衛協力をさらに前