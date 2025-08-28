中谷防衛相は２８日、英国のジョン・ヒーリー国防相と防衛省で会談し、両国の安全保障協力の拡大を盛り込んだ共同声明を発表した。日英の防衛相会談で共同声明を出すのは初めてで、インド太平洋地域で覇権的な動きを強める中国をけん制する狙いがある。英国が海軍の空母を日本に派遣するなど同地域への関与を深めていることについて、中谷氏は会談で「日英防衛協力の一層の強化に貢献する取り組みだ」と高く評価した。共同声明