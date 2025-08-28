本格的な高架橋工事が始まる国道２号西広島バイパスの延伸事業で、交通規制などの方針が決まりました。 広島国道事務所によりますと、工事期間中は重機の作業スペースの確保などの目的で、工事区間の６車線のうち昼間は２車線、夜間は４車線が通行止めになります。 これにより、混雑の発生が見込まれるため、相生通りや平和大通りなど４つの道路を迂回路に選定して、混雑緩和を図るということです。 高架橋工事は元安橋付