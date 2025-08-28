フジテレビ系「ぽかぽか」が２８日に放送され、ハライチ・澤部佑、岩井勇気がＭＣを務めた。この日のゲストは女優・吉瀬美智子。吉瀬は、街でナンパされたときのリアクションを聞かれると「（声をかけてきた男性が）どう考えても若くって。違うでしょ？って思うときに『あなたが選ぶんじゃなくって私が選ぶから…』って」と苦笑した。吉瀬は「（実際に）言っちゃいましたね。飲んでましたけどね。ベロ酔いです」と照れながら