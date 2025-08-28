鹿児島市・仙巌園前の国道10号のバス停の移設問題を巡り、新たな動きです。国から移設命令を受けていた県バス協会が、28日、移設に応じました。こうした中、移設に反対していた鹿児島交通が先ほど、バス停自体の廃止を発表しました。 （記者）「仙巌園前のバス停です。標識が撤去されず、こちらのバスの停留スペースが使えなくなっていましたが、きょう大きな動きがありました」 仙巌園前の国道10号では、国が去年3月、事