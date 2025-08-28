参院選で投票の見返りに現金を渡す約束をしたとして、鹿児島市のパチンコ店「モリナガ」の社長らが逮捕された事件で、「モリナガ」の本部で従業員の投票状況をとりまとめ、東京の親会社に報告していたことが分かりました。 28日朝、送検されたパチンコ店「モリナガ」と「デルパラ」の社長・李昌範容疑者ら男女6人は、先月の参院選に自民党の比例代表で立候補した阿部恭久氏を当選させるため、従業員60人に対して投票の見返りとし