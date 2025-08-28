タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。8月25日（月）の放送では、2人が先週末の夏祭りでのエピソードを語りました。パーソナリティの吉田明世、ユージ番組冒頭、吉田は「昨日、『東京高円寺阿波おどり』に行ってきたんですけれども、すごい人で。暑さで、端っこで横になって首を冷やしている踊り手さんも多かったの