7年前に西日本豪雨で甚大な被害があった愛媛県西予市の職員2人が、今度は豪雨に襲われた熊本市へ応援に来てくれています。 【写真を見る】熊本 記録的な大雨の被災地へ 愛媛県西予市からの“恩返し”職員2人が応援 熊本市のボランティアセンターで他の職員と朝礼に参加しているのは、愛媛県西予市の職員、兵頭福嗣さん（34）と三好英治さん（52）です。 7年前の西日本豪雨で熊本市は西予市に職員を派遣し支援しました。