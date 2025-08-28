8月28日午前11時前、新潟県柏崎市の海水浴場の砂浜で、身元不明の男性の遺体が発見されました。警察が身元の特定を急いでいます。28日午前11時前、柏崎市荒浜の荒浜海水浴場で「砂浜に人らしきものが打ちあがっている」と110番通報がありました。警察によりますと、遺体は男性で、身長約177センチ、年齢不詳で着衣はありませんでした。また腐敗が進んでおり、大きな外傷は確認できなかったといいます。警察は、男性の身元の特定を