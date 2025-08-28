レギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は184．5円で前の週より0．5円安く、3週ぶりに値下がりしました。しかし、全国で最も高い水準で、今後、小幅な値上がりも予想されています。 （記者）「こちらではレギュラーガソリン163円です。多くの車が給油の列をつくっています」 高値が続くガソリン価格。鹿児島市のこちらのスタンドは安さを売りにしていますが…。 Q.ガソリンの価格どうですか？ （客）「