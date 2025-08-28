◆第３７回ブリーダーズゴールドカップ・Ｊｐｎ３（８月２８日、門別競馬場・ダート２０００メートル＝牝馬限定、良）中距離のダートグレードレースは３歳以上の牝馬９頭（ＪＲＡ５、北海道４）によって争われ、ＪＲＡ所属で武豊騎手が騎乗した１番人気のオーサムリザルト（牝５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ジャスティファイ）は３着。道中は２番手から逃げたダブルハートボンドに付けて直線で追い上げに掛かったが、前をとらえら