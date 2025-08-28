3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月25日（月）の放送では、大森が出演するNHK連続テレビ小説「あんぱん」について生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。Mrs. GREEN APPLE若井滉斗大森：今夜の授業は、僕たちの“今”について、生徒のみんなから届いた